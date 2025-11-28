PHOTO / WORLD
Spanish PM meets visiting German president in Madrid, Spain
By Xinhua Published: Nov 28, 2025 08:51 AM
Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (R) shakes hands with visiting German President Frank-Walter Steinmeier at La Moncloa Palace in Madrid, Spain, Nov. 27, 2025. (Xinhua/Cheng Min)

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (R) talks with visiting German President Frank-Walter Steinmeier at La Moncloa Palace in Madrid, Spain, Nov. 27, 2025. (Xinhua/Cheng Min)

