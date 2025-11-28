Migrant birds seen at Poyang Lake in Hukou County, China's Jiangxi

A drone photo taken on Nov. 26, 2025 shows migrant birds flying over Poyang Lake in Hukou County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
A drone photo taken on Nov. 26, 2025 shows migrant birds resting on Poyang Lake in Hukou County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
A drone photo taken on Nov. 27, 2025 shows oriental storks resting on Poyang Lake in Hukou County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
Migrant birds rest on Poyang Lake in Hukou County, east China's Jiangxi Province, Nov. 26, 2025. (Xinhua/Wan Xiang)