Shandong's port cargo throughput exceeds 1.9 bln tonnes in 2025

This aerial drone photo taken on Dec. 27, 2025 shows vehicles to be exported at Yantai Port in east China's Shandong Province. Shandong's port cargo throughput this year exceeded 1.9 billion tonnes on Saturday, with container volume surpassing 47 million TEUs. (Photo by Tang Ke/Xinhua)
This aerial drone photo taken on Dec. 27, 2025 shows cargo ships loading and unloading containers at Qingdao Port in east China's Shandong Province. Shandong's port cargo throughput this year exceeded 1.9 billion tonnes on Saturday, with container volume surpassing 47 million TEUs. (Photo by Yu Fangping/Xinhua)
