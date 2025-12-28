People visit Christmas market in Rome, Italy

People take rides in a carousel at Piazza Navona in Rome, Italy, Dec. 27, 2025. (Xinhua/Li Jing)
A tourist dressed as a Roman warrior takes a ride in a carousel at Piazza Navona in Rome, Italy, Dec. 27, 2025. (Xinhua/Li Jing)
A woman views Christmas decorations at a Christmas market at Piazza Navona in Rome, Italy, Dec. 27, 2025. (Xinhua/Li Jing)
A woman walks past a textile stall at a Christmas market at Piazza Navona in Rome, Italy, Dec. 27, 2025. (Xinhua/Li Jing)
People shop at a Christmas market at Piazza Navona in Rome, Italy, Dec. 27, 2025. (Xinhua/Li Jing)