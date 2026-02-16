PHOTO / WORLD
In pics: waterbirds in Sri Lanka
By Xinhua Published: Feb 16, 2026 09:58 AM
A kingfisher is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

A gray-headed swamphen is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

A great egret is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

An anhinga is pictured in a wetland area near Colombo city, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

A great egret is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

White-breasted waterhens are pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)

