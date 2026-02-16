In pics: waterbirds in Sri Lanka

A kingfisher is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)
A gray-headed swamphen is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)
A great egret is pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)
An anhinga is pictured in a wetland area near Colombo city, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)
White-breasted waterhens are pictured in a wetland area near Colombo, Sri Lanka, on Feb. 15, 2026. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)