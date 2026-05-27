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Tajik traditional costume show in Dushanbe
By Xinhua Published: May 27, 2026 08:57 AM
Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)


Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)



Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)



A model presents a Tajik traditional costume at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

A model presents a Tajik traditional costume at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)