Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

Models present Tajik traditional costumes at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)

A model presents a Tajik traditional costume at a Tajik traditional costume show in Dushanbe, Tajikistan, May 25, 2026. (Photo: Xinhua)