2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region begins

Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)
Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)
Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)