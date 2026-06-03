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2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region begins
By Xinhua Published: Jun 03, 2026 09:34 AM
Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)

Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)


Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)

Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)



Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)

Students attend school on the first day of school in 2026-2027 academic year in Yangon, Myanmar, June 1, 2026. The 2026-27 academic year of Myanmar's Yangon region began on Monday. (Photo: Xinhua)