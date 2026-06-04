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Children enjoy spring break in China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Jun 04, 2026 08:54 AM
A child enjoys himself at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

A child enjoys himself at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)


Children enjoy themselves at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

Children enjoy themselves at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)



Children watch the performance of bianlian, or face-changing, a stunt of Sichuan Opera, at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

Children watch the performance of "bianlian," or face-changing, a stunt of Sichuan Opera, at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026. Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: Xinhua)