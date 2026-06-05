Wheat harvest underway in China's Henan

An aerial drone photo taken on June 4, 2026 shows reapers harvesting wheat in Sheqi County of Nanyang City, central China's Henan Province. (Photo by Yang Yinpeng/Xinhua)
A farmer airs harvested wheat in Fugou County of Zhoukou City, central China's Henan Province, June 2, 2026. (Xinhua/Li Jianan)
Farmers harvest wheat in Suixian County of Shangqiu City, central China's Henan Province, June 4, 2026. (Photo by Xu Zeyuan/Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 3, 2026 shows a reaper harvesting wheat in Taikang County of Zhoukou City, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)