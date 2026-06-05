PHOTO / WORLD
Blooming royal poinciana trees in Cairo
By Xinhua Published: Jun 05, 2026 11:16 AM
This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)

This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)


This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)

This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)


This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)

This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)


This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)

This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)