Blooming royal poinciana trees in Cairo

This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)
This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)
This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)
This photo taken on June 4, 2026 shows blooming royal poinciana trees on a street in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua)