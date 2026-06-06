World Environment Day marked across China

A drone photo taken on June 5, 2026 shows volunteers collecting rubbish by the riverside in Zunhua, north China's Hebei Province. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)
Bicyclists take part in a promotion event for World Environment Day at a square in Dingxi, northwest China's Gansu Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)
Pupils display toys they made with recycled materials at a primary school in Tancheng County, Linyi City of east China's Shandong Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)
Volunteers collect rubbish by the riverside in Yuping Dong Autonomous County in Tongren City, southwest China's Guizhou Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)