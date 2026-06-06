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World Environment Day marked across China
By Xinhua Published: Jun 06, 2026 07:29 PM
A drone photo taken on June 5, 2026 shows volunteers collecting rubbish by the riverside in Zunhua, north China's Hebei Province. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on June 5, 2026 shows volunteers collecting rubbish by the riverside in Zunhua, north China's Hebei Province. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)


Bicyclists take part in a promotion event for World Environment Day at a square in Dingxi, northwest China's Gansu Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)

Bicyclists take part in a promotion event for World Environment Day at a square in Dingxi, northwest China's Gansu Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)



Pupils display toys they made with recycled materials at a primary school in Tancheng County, Linyi City of east China's Shandong Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)

Pupils display toys they made with recycled materials at a primary school in Tancheng County, Linyi City of east China's Shandong Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)



Volunteers collect rubbish by the riverside in Yuping Dong Autonomous County in Tongren City, southwest China's Guizhou Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)

Volunteers collect rubbish by the riverside in Yuping Dong Autonomous County in Tongren City, southwest China's Guizhou Province, June 5, 2026. Friday marks World Environment Day. (Photo: Xinhua)