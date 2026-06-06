Avocado harvest season in full swing in Kenya

This photo taken on June 5, 2026 shows avocados at an avocado orchard in Nyeri County, Kenya. Kenya is currently the largest avocado producer in Africa and the first African country to export fresh avocados to China. Avocados produced in Kenya are renowned for their rich oil content and creamy flavor. (Photo: Xinhua)
People purchase fresh avocados at an avocado orchard in Muranga County, Kenya, June 4, 2026. Kenya is currently the largest avocado producer in Africa and the first African country to export fresh avocados to China. Avocados produced in Kenya are renowned for their rich oil content and creamy flavor. (Photo: Xinhua)
A farmer transfers newly harvested avocados at an avocado orchard in Muranga County, Kenya, June 4, 2026. Kenya is currently the largest avocado producer in Africa and the first African country to export fresh avocados to China. Avocados produced in Kenya are renowned for their rich oil content and creamy flavor. (Photo: Xinhua)
A farmer harvests avocados at an avocado orchard in Muranga County, Kenya, June 4, 2026. Kenya is currently the largest avocado producer in Africa and the first African country to export fresh avocados to China. Avocados produced in Kenya are renowned for their rich oil content and creamy flavor. (Photo: Xinhua)