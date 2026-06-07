Migratory birds fly over silt bank along Yellow River in China's Ningxia

A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds flying over a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds flying over a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows a migratory bird resting on a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds resting on a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)