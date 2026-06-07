Turkmen Textile Expo 2026 held in Ashgabat, Turkmenistan

People visit the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 5, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
This photo taken on June 5, 2026 shows exhibits at the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
An exhibitor (L) receives an interview by a journalist at the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 5, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
Journalists cover a fashion show during the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 4, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
An exhibitor (R) talks with a customer at the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 5, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
This photo taken on June 5, 2026 shows exhibits at the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
A woman poses for photos at the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 5, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
A model showcases a designer's creations at a fashion show during the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 5, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
A model showcases a designer's creations at a fashion show during the Turkmen Textile Expo 2026 in Ashgabat, Turkmenistan, June 4, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)