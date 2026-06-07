Annual SAAF Museum Airshow takes place in Pretoria, South Africa

Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)
Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)
Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)
Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)