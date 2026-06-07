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Annual SAAF Museum Airshow takes place in Pretoria, South Africa
By Xinhua Published: Jun 07, 2026 12:07 PM
Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)

Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)


Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)

Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)


Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)

Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)


Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)

Aircraft perform during the South African Air Force (SAAF) Museum Airshow in Pretoria, South Africa, June 6, 2026. The annual SAAF Museum Airshow took place here on Saturday. (Xinhua/Chen Wei)