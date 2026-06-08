Members of Iranian national football team arrive in Mexico

Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua
Captain of the Iranian national football team Ehsan Hajisafi (front) arrives at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua
Members of the Iranian national football team arrive at at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua
Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua
Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua
Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua