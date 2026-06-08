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Members of Iranian national football team arrive in Mexico
By Xinhua Published: Jun 08, 2026 09:58 AM
Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua


Captain of the Iranian national football team Ehsan Hajisafi (front) arrives at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Captain of the Iranian national football team Ehsan Hajisafi (front) arrives at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua


Members of the Iranian national football team arrive at at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Members of the Iranian national football team arrive at at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua


Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua


Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua


Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua

Members of the Iranian national football team arrive at Tijuana International Airport in Tijuana, Mexico, June 7, 2026. Photo: Xinhua