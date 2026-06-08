In pics: Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan

A customer selects products at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
A vendor sells candy apples at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
A vendor is seen at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)
People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)