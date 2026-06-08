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In pics: Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan
By Xinhua Published: Jun 08, 2026 10:59 AM
A customer selects products at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)

A customer selects products at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)


People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)

People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)


A vendor sells candy apples at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)

A vendor sells candy apples at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)


A vendor is seen at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)

A vendor is seen at the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)


People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)

People visit the Oriental Bazaar in Ashgabat, Turkmenistan, June 7, 2026. (Photo by Cui Jiaxin/Xinhua)