Highlights of Formula One Monaco Grand Prix

Mercedes' Kimi Antonelli (L) of Italy celebrates after the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)
Mercedes' Kimi Antonelli (front R) jumps to the Mediterranean Sea for celebrating his win after the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Bao Di/Xinhua)
Mercedes' Kimi Antonelli (R) of Italy sprays champagne on the podium with Ferrari's Lewis Hamilton of Britain after the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)
Race Start during the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)
Mercedes' Kimi Antonelli (L) of Italy competes during the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)
Ferrari's Lewis Hamilton of Britain competes during the Formula One Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, June 7, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua)