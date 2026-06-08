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In pics: official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada
By Xinhua Published: Jun 08, 2026 02:46 PM
A man checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)

A man checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)


Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)

Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)


A women checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)

A women checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)


Products are on display at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)

Products are on display at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)


Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)

Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)