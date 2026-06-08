In pics: official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada

A man checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)
Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)
A women checks out merchandise at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)
Products are on display at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)
Customers shop at an official FIFA World Cup 2026 store in Toronto, Canada, on June 7, 2026. (Photo by Yang Shu/Xinhua)