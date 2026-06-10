PHOTO / CHINA
View of Tuotuo River in NW China's Qinghai
By Xinhua Published: Jun 10, 2026 02:46 PM
An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)


This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)

This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)



This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)

This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)