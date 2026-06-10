View of Tuotuo River in NW China's Qinghai

An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)
This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)
This photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 8, 2026 shows the Tuotuo River and Changjiangyuan grand bridge in northwest China's Qinghai Province. (Photo: Xinhua)