Luwu Town in China's Guangxi eyes new development as Pinglu Canal nears completion

An aerial drone photo taken on June 10, 2026 shows a view of Luwu Town in Lingshan County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Located on the middle reach of the Qinjiang River, Luwu Town was once an important trading hub. The town is expected to witness new development once the Pinglu Canal is completed. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 10, 2026 shows a view of an industrial park in Luwu Town of Lingshan County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 10, 2026 shows a view of a resettlement community in Luwu Town of Lingshan County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 10, 2026 shows a view of an industrial park in Luwu Town of Lingshan County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo: Xinhua)