Child injured, houses damaged in Bahrain in intercepted Iranian attack

A member of Bahrain's Civil Defense extinguishes a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)
Members of Bahrain's Civil Defense extinguish a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)
This photo taken on June 11, 2026 shows a damaged house caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)