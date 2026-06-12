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Child injured, houses damaged in Bahrain in intercepted Iranian attack
By Xinhua Published: Jun 12, 2026 12:01 PM
A member of Bahrain's Civil Defense extinguishes a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)

A member of Bahrain's Civil Defense extinguishes a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)


Members of Bahrain's Civil Defense extinguish a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)

Members of Bahrain's Civil Defense extinguish a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)


This photo taken on June 11, 2026 shows a damaged house caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)

This photo taken on June 11, 2026 shows a damaged house caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday. Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes. (Bahrain's Interior Ministry/Handout via Xinhua)



An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted Iranian drones fell in Bahrain, damaging some houses, Bahrain's Interior Ministry said Thursday.

The girl received necessary treatment at the site, the ministry said on X, adding that the falling debris caused several vehicles to catch fire and damaged houses in Hamad Town and the capital, Manama.

Civil defense and the national ambulance took necessary measures at the affected sites and addressed the incidents in accordance with approved plans to ensure the safety of residents and protect property.

The announcement came after citizens and residents received two alerts on their smartphones early Thursday, warning that authorities were responding to new Iranian attacks.

Iran's Islamic Revolution Guard Corps said Thursday it had launched attacks on U.S. military bases in Jordan, Kuwait and Bahrain in retaliation for U.S. strikes.