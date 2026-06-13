18th Straits Forum held in Xiamen

Artists stage a performance during the 18th Straits Forum in Xiamen, southeast China's Fujian Province, June 13, 2026. The 18th Straits Forum was held in Xiamen on Saturday. (Xinhua/Lin Shanchuan)
The 18th Straits Forum is held in Xiamen, southeast China's Fujian Province, June 13, 2026. (Xinhua/Lin Shanchuan)
Artists stage a Beijing Opera performance during the 18th Straits Forum in Xiamen, southeast China's Fujian Province, June 13, 2026. The 18th Straits Forum was held in Xiamen on Saturday. (Xinhua/Lin Shanchuan)
The 18th Straits Forum is held in Xiamen, southeast China's Fujian Province, June 13, 2026. (Xinhua/Lin Shanchuan)