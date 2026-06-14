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Crayfish-themed parade held in Xuyi, China's Jiangsu
By Xinhua Published: Jun 14, 2026 09:32 AM
People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)

People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)


People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)

People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)



People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)

People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)



People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)

People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)