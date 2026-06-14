2026 FIFA World Cup: Australia vs. Türkiye

Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Nestory Irankunda (L) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Paul Okon-Engstler (L) of Australia vies with Arda Guler of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Alessandro Circati (back) of Australia vies with Baris Alper Yilmaz of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Alessandro Circati (top L) of Australia fights for the head ball during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)