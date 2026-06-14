PHOTO / WORLD
2026 FIFA World Cup: Australia vs. Türkiye
By Xinhua Published: Jun 14, 2026 01:22 PM
Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)


Nestory Irankunda (L) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Nestory Irankunda (L) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)



Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Nestory Irankunda (R) of Australia celebrates his score during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)



Paul Okon-Engstler (L) of Australia vies with Arda Guler of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Paul Okon-Engstler (L) of Australia vies with Arda Guler of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)



Alessandro Circati (back) of Australia vies with Baris Alper Yilmaz of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Alessandro Circati (back) of Australia vies with Baris Alper Yilmaz of Türkiye during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)



Alessandro Circati (top L) of Australia fights for the head ball during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)

Alessandro Circati (top L) of Australia fights for the head ball during the group D match between Australia and Türkiye at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 13, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)