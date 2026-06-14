PHOTO / WORLD
Daily life in Gaza City
By Xinhua Published: Jun 14, 2026 01:35 PM
Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)



Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)



Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)