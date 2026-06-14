Daily life in Gaza City

Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinian children are seen at a temporary shelter in Gaza City, on June 12, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)