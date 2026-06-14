World Cup parade held in Mexico City

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)