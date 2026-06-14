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World Cup parade held in Mexico City
By Xinhua Published: Jun 14, 2026 03:00 PM
People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)


People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)



People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)



People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)



People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)



People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)

People take part in a World Cup parade in Mexico City, capital of Mexico, June 13, 2026. (Xinhua/Alejandro Medina)