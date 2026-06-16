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Sika deer seen at national nature reserve in Qiqihar, China's Heilongjiang
By Xinhua Published: Jun 16, 2026 11:30 AM
Sika deer stroll in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Sika deer stroll in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)


A sika deer strolls in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)

A sika deer strolls in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)



Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)



A sika deer is pictured in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)

A sika deer is pictured in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)