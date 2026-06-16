Sika deer seen at national nature reserve in Qiqihar, China's Heilongjiang

Sika deer stroll in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)
A sika deer strolls in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Sika deer stroll and forage in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)
A sika deer is pictured in the rain at a sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. (Photo: Xinhua)