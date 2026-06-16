Modern agricultural machinery helps boost farming efficiency in China's Heilongjiang

A technician operates a drone to conduct aerial inspections of a paddy field in northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. Summer farming operations are now underway across Heilongjiang Province. Various types of modern agricultural machinery and equipment have been put into use, providing strong support for improving agricultural production efficiency and boosting grain output. (Photo: Xinhua)
A drone photo shows farmers operating agricultural machines equipped with BeiDou Navigation Satellite System (BDS) in a corn field in northeast China's Heilongjiang Province, June 14, 2026. Summer farming operations are now underway across Heilongjiang Province. Various types of modern agricultural machinery and equipment have been put into use, providing strong support for improving agricultural production efficiency and boosting grain output. (Photo: Xinhua)
Farmers operate agricultural machines equipped with BeiDou Navigation Satellite System (BDS) in a soybean field in northeast China's Heilongjiang Province, June 15, 2026. Summer farming operations are now underway across Heilongjiang Province. Various types of modern agricultural machinery and equipment have been put into use, providing strong support for improving agricultural production efficiency and boosting grain output. (Photo: Xinhua)
A drone photo shows an agricultural drone applying fertilizer in a field in northeast China's Heilongjiang Province, June 14, 2026. Summer farming operations are now underway across Heilongjiang Province. Various types of modern agricultural machinery and equipment have been put into use, providing strong support for improving agricultural production efficiency and boosting grain output. (Photo: Xinhua)