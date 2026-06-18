Relocation sites set up after 6.3-magnitude earthquake hits China's Qinghai

Five relocation sites have been set up in the urban area of Dachaidan with some 3,000 people adequately accommodated. Over 26,000 items of disaster relief supplies have also been delivered. (Xinhua/Du Xiaowei)
Five relocation sites have been set up in the urban area of Dachaidan with some 3,000 people adequately accommodated. Over 26,000 items of disaster relief supplies have also been delivered. (Xinhua/Du Xiaowei)
Five relocation sites have been set up in the urban area of Dachaidan with some 3,000 people adequately accommodated. Over 26,000 items of disaster relief supplies have also been delivered. (Xinhua/Du Xiaowei)
Five relocation sites have been set up in the urban area of Dachaidan with some 3,000 people adequately accommodated. Over 26,000 items of disaster relief supplies have also been delivered. (Xinhua/Du Xiaowei)