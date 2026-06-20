Summer Night Concert 2026 held in Vienna, Austria

This photo taken on June 19, 2026 shows a view of the Summer Night Concert 2026 presented by the Vienna Philharmonic Orchestra in Vienna, Austria. (Niklas Schnaubelt/The Vienna Philharmonic Orchestra/Handout via Xinhua)
This photo taken on June 19, 2026 shows a view of the Summer Night Concert 2026 presented by the Vienna Philharmonic Orchestra in Vienna, Austria. (Niklas Schnaubelt/The Vienna Philharmonic Orchestra/Handout via Xinhua)
This photo taken on June 19, 2026 shows a view of the Summer Night Concert 2026 presented by the Vienna Philharmonic Orchestra in Vienna, Austria. (Niklas Schnaubelt/The Vienna Philharmonic Orchestra/Handout via Xinhua)
This photo taken on June 19, 2026 shows a view of the Summer Night Concert 2026 presented by the Vienna Philharmonic Orchestra in Vienna, Austria. (Niklas Schnaubelt/The Vienna Philharmonic Orchestra/Handout via Xinhua)
This photo taken on June 19, 2026 shows a view of the Summer Night Concert 2026 presented by the Vienna Philharmonic Orchestra in Vienna, Austria. (Niklas Schnaubelt/The Vienna Philharmonic Orchestra/Handout via Xinhua)