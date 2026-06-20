"Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held in Australia

A visitor displays her handmade bamboo-weaving dragon boat during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
Two people perform martial arts during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
Visitors taste tea during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
A visitor tries Yangliuqing woodblock painting during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
Visitors learn to make bamboo-weaving dragon boats during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
A visitor tries the traditional pitch-pot game during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua
A visitor takes a selfie with her handmade Yangliuqing woodblock painting during a fair called "Tea for Harmony and Dragon Boat Festival Cultural Fair in Sydney" held at a park in Sydney, Australia, June 20, 2026. Photo: Xinhua