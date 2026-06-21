PHOTO / WORLD
VivaTech technology startups and innovation fair concluded in Paris
By Xinhua Published: Jun 21, 2026 12:23 PM
A man experiences a VR device at VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)

A man experiences a VR device at VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)


People visit VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)

People visit VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)


People visit VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)

People visit VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)


An exhibit is displayed at the VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)

An exhibit is displayed at the VivaTech technology startups and innovation fair in Paris, France, June 20, 2026. The fair concluded in Paris on Saturday. (Xinhua/Wu Huiwo)