Lotus blooms brighten summer landscapes across China

This photo taken on June 20, 2026 shows a lotus flower in Baoying County, east China's Jiangsu Province. (Photo by Shen Dongbing/Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 20, 2026 shows tourists sightseeing amid lotus flowers at a scenic area in Xinghua City, east China's Jiangsu Province. (Photo by Shi Daozhi/Xinhua)
This photo taken on June 17, 2026 shows lotus flowers in Yanfeng District of Hengyang City, central China's Hunan Province. (Photo by Cao Zhengping/Xinhua)
This photo taken on June 15, 2026 shows a lotus pond in Jurong, east China's Jiangsu Province. (Photo by Yang Zhiguo/Xinhua)