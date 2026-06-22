Warsaw Animal Day event held in Poland

People attend an event marking the Warsaw Animal Day at a park in Warsaw, Poland, June 21, 2026. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)
People attend an event marking the Warsaw Animal Day at a park in Warsaw, Poland, June 21, 2026. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)
People attend an event marking the Warsaw Animal Day at a park in Warsaw, Poland, June 21, 2026. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)
People attend an event marking the Warsaw Animal Day at a park in Warsaw, Poland, June 21, 2026. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)