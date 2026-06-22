Berliner Philharmonie holds Open Day event in Germany

A visitor tries to make a badge in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)
Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)
Visitors watch an outdoor performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)
Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)