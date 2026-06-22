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Berliner Philharmonie holds Open Day event in Germany
By Xinhua Published: Jun 22, 2026 12:00 PM
A visitor tries to make a badge in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)

A visitor tries to make a badge in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)


Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)

Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)


Visitors watch an outdoor performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)

Visitors watch an outdoor performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)


Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)

Visitors watch a performance in Berliner Philharmonie in Berlin, capital of Germany, June 21, 2026. Visitors explored Berliner Philharmonie during its Open Day event on Sunday through open rehearsals, concerts and interactive activities. (Xinhua/Zhang Haofu)