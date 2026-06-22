PHOTO / WORLD
Go Skateboarding Day event held in Vancouver, Canada
By Xinhua Published: Jun 22, 2026 12:48 PM
A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


Skateboarders cruise along a street during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

Skateboarders cruise along a street during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)