Go Skateboarding Day event held in Vancouver, Canada

A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Skateboarders cruise along a street during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A skateboarder performs a trick during a Go Skateboarding Day event in Vancouver, British Columbia, Canada, on June 21, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)