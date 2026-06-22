2026 FIFA World Cup group G match: New Zealand vs. Egypt

Finn Surman (2nd L) of New Zealand celebrate scoring during a group G match between New Zealand and Egypt at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 21, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Players of Egypt pose for photos before a group G match between New Zealand and Egypt at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 21, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
A fan of New Zealand react before a group G match between New Zealand and Egypt at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 21, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)
Emam Ashour (bottom) of Egypt vies with Joe Bell of New Zealand during a group G match between New Zealand and Egypt at the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver in Vancouver, Canada, June 21, 2026. (Xinhua/Meng Yongmin)