Chinese penduline tits seen in wetland of N China's Hebei

A Chinese penduline tit (Remiz consobrinus) flies away from its nest after feeding its chick in a wetland in Fengnan District of Tangshan, north China's Hebei Province, June 22, 2026. (Photo: Xinhua)
A Chinese penduline tit (Remiz consobrinus) feeds a chick in a wetland in Fengnan District of Tangshan, north China's Hebei Province, June 22, 2026. (Photo: Xinhua)
A Chinese penduline tit (Remiz consobrinus) looks out from its nest in a wetland in Fengnan District of Tangshan, north China's Hebei Province, June 22, 2026. (Photo: Xinhua)
A Chinese penduline tit (Remiz consobrinus) builds its nest in a wetland in Fengnan District of Tangshan, north China's Hebei Province, June 22, 2026. (Photo: Xinhua)