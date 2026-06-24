Huangguoshu Waterfall in SW China witnesses flow surge due to continuous rainfall

A drone photo taken on June 23, 2026 shows the Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China's Guizhou Province. Due to continuous rainfall and upstream inflow, Huangguoshu Waterfall in Anshun witnessed a surge in flow in recent days. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on June 23, 2026 shows people visiting the Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China's Guizhou Province. Due to continuous rainfall and upstream inflow, Huangguoshu Waterfall in Anshun witnessed a surge in flow in recent days. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on June 23, 2026 shows people visiting the Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China's Guizhou Province. Due to continuous rainfall and upstream inflow, Huangguoshu Waterfall in Anshun witnessed a surge in flow in recent days. (Photo: Xinhua)
A drone photo taken on June 23, 2026 shows people visiting the Huangguoshu Waterfall in Anshun City, southwest China's Guizhou Province. Due to continuous rainfall and upstream inflow, Huangguoshu Waterfall in Anshun witnessed a surge in flow in recent days. (Photo: Xinhua)