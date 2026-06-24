PHOTO / CHINA
Gracilaria seaweed cultivated in east China's Shandong
By Xinhua Published: Jun 24, 2026 10:20 AM
This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Chengshan Township of Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)

This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Chengshan Township of Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)


This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)

This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)



A ship carrying ropes for Gracilaria seaweed cultivation sails on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)

A ship carrying ropes for Gracilaria seaweed cultivation sails on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)



This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)

This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)