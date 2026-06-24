Gracilaria seaweed cultivated in east China's Shandong

This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Chengshan Township of Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)
This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)
A ship carrying ropes for Gracilaria seaweed cultivation sails on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)
This drone photo shows workers cultivating Gracilaria seaweed on an aquaculture farming area off Rongcheng City, east China's Shandong Province, June 23, 2026. (Photo: Xinhua)