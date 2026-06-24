Aerial view of Tangshan Port in north China's Hebei

An aerial drone photo taken on June 23, 2026 shows a vessel departing from Jingtang area of Tangshan Port in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 23, 2026 shows a vessel departing from Jingtang area of Tangshan Port in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 23, 2026 shows a vessel departing from Jingtang area of Tangshan Port in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 23, 2026 shows a view of Jingtang area of Tangshan Port in Tangshan City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)