Displaced Palestinians pictured in Jabalia refugee camp in Gaza

Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinian children are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
A displaced Palestinian is pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)