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Displaced Palestinians pictured in Jabalia refugee camp in Gaza
By Xinhua Published: Jun 26, 2026 12:38 PM
Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Displaced Palestinian children are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinian children are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Displaced Palestinians are pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


A displaced Palestinian is pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

A displaced Palestinian is pictured in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on June 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)