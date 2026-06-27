10th birthday celebration events for giant panda twins held in China's Macao

Giant panda Jian Jian enjoys a birthday cake in Macao, south China, June 26, 2026. Macao's Municipal Affairs Bureau held the 10th birthday celebration events for the giant panda twins Jian Jian and Kang Kang on Friday. (Photo: Xinhua)

Giant panda Jian Jian enjoys bamboo in Macao, south China, June 26, 2026. Macao's Municipal Affairs Bureau held the 10th birthday celebration events for the giant panda twins Jian Jian and Kang Kang on Friday. (Photo: Xinhua)

Giant panda Kang Kang enjoys a birthday cake in Macao, south China, June 26, 2026. Macao's Municipal Affairs Bureau held the 10th birthday celebration events for the giant panda twins Jian Jian and Kang Kang on Friday. (Photo: Xinhua)

Giant panda Jian Jian enjoys a birthday cake in Macao, south China, June 26, 2026. Macao's Municipal Affairs Bureau held the 10th birthday celebration events for the giant panda twins Jian Jian and Kang Kang on Friday. (Photo: Xinhua)