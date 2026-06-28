Foreign diplomatic envoys visit Hubei Provincial Museum in Wuhan

Foreign diplomatic envoys visit the Hubei Provincial Museum in Wuhan, central China's Hubei Province, June 24, 2026. Nearly 40 envoys from 27 countries and international organizations visited Hubei this week. The delegation included ambassadors, senior diplomats, and think tank experts from countries such as Turkmenistan, Comoros, Bulgaria, Argentina, Britain and Spain. (Xinhua/Du Zixuan)
Foreign diplomatic envoys visit the Hubei Provincial Museum in Wuhan, central China's Hubei Province, June 24, 2026. Nearly 40 envoys from 27 countries and international organizations visited Hubei this week. The delegation included ambassadors, senior diplomats, and think tank experts from countries such as Turkmenistan, Comoros, Bulgaria, Argentina, Britain and Spain. (Xinhua/Du Zixuan)
Foreign diplomatic envoys visit the Hubei Provincial Museum in Wuhan, central China's Hubei Province, June 24, 2026. Nearly 40 envoys from 27 countries and international organizations visited Hubei this week. The delegation included ambassadors, senior diplomats, and think tank experts from countries such as Turkmenistan, Comoros, Bulgaria, Argentina, Britain and Spain. (Xinhua/Du Zixuan)
Foreign diplomatic envoys visit the Hubei Provincial Museum in Wuhan, central China's Hubei Province, June 24, 2026. Nearly 40 envoys from 27 countries and international organizations visited Hubei this week. The delegation included ambassadors, senior diplomats, and think tank experts from countries such as Turkmenistan, Comoros, Bulgaria, Argentina, Britain and Spain. (Xinhua/Wu Zhizun)