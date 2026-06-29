PHOTO / WORLD
Grand ethnic cultural event held in Karkara, Kazakhstan
By Xinhua Published: Jun 29, 2026 06:00 PM
A rider demonstrates horseback archery during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)

A rider demonstrates horseback archery during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)


A rider performs horseback stunts during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)

A rider performs horseback stunts during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)



A woman takes a selfie while riding a horse during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)

A woman takes a selfie while riding a horse during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)



Riders compete during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)

Riders compete during a grand ethnic cultural event in Karkara, Almaty Region, Kazakhstan, on June 27, 2026. (Xinhua/Li Renzi)