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Illicit narcotics burned in Saada, Yemen
By Xinhua Published: Jun 30, 2026 03:36 PM
Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)

Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)


Security soldiers prepare illicit narcotics to be burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)

Security soldiers prepare illicit narcotics to be burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)



Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)

Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)



Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)

Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)