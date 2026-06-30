Illicit narcotics burned in Saada, Yemen

Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)
Security soldiers prepare illicit narcotics to be burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)
Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)
Illicit narcotics are burned in Saada, Yemen, on June 29, 2026. Houthi authorities destroyed tonnes of seized narcotics here on Monday. (Photo: Xinhua)