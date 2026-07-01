A glimpse of leading smart mobility technology company in China's Guangdong

A visitor experiences a smart cabin at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)
This photo taken on June 30, 2026 shows an exterior view of Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)
People visit Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)
People learn about products at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)