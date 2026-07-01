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A glimpse of leading smart mobility technology company in China's Guangdong
By Xinhua Published: Jul 01, 2026 09:53 AM
A visitor experiences a smart cabin at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)

A visitor experiences a smart cabin at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)


This photo taken on June 30, 2026 shows an exterior view of Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)

This photo taken on June 30, 2026 shows an exterior view of Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province. (Xinhua/Liang Xu)


People visit Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)

People visit Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)


People learn about products at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)

People learn about products at Desay SV, a leading smart mobility technology company, in Huizhou, south China's Guangdong Province, June 30, 2026. (Xinhua/Liang Xu)