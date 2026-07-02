Bulk carrier under COSCO Shipping sets new draft record at China's Tianjin Port

Workers pull a mooring line at an ore terminal of the Tianjin Port in north China's Tianjin, July 1, 2026. Measuring 330 meters long and 57 meters wide, the bulk carrier under COSCO Shipping set a new record on Wednesday with its maximum draft of 22.18 meters among all ships ever docked at Tianjin Port. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on July 1, 2026 shows CSB Glory, a bulk carrier under COSCO Shipping, docking an ore terminal of the Tianjin Port in north China's Tianjin. Measuring 330 meters long and 57 meters wide, the bulk carrier under COSCO Shipping set a new record on Wednesday with its maximum draft of 22.18 meters among all ships ever docked at Tianjin Port. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on July 1, 2026 shows CSB Glory, a bulk carrier under COSCO Shipping, about to dock an ore terminal of the Tianjin Port in north China's Tianjin. Measuring 330 meters long and 57 meters wide, the bulk carrier under COSCO Shipping set a new record on Wednesday with its maximum draft of 22.18 meters among all ships ever docked at Tianjin Port. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 1, 2026 shows CSB Glory, a bulk carrier under COSCO Shipping, docking an ore terminal of the Tianjin Port in north China's Tianjin. Measuring 330 meters long and 57 meters wide, the bulk carrier under COSCO Shipping set a new record on Wednesday with its maximum draft of 22.18 meters among all ships ever docked at Tianjin Port. (Photo: Xinhua)