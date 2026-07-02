South Africa's anti-immigration protests largely peaceful amid tight security

Protesters march during a demonstration against illegal immigration in Durban, South Africa, June 30, 2026. South Africa saw nationwide demonstrations against illegal immigration on Tuesday, as thousands of protesters marched through major cities under heightened security. (Photo: Xinhua)
Protesters march during a demonstration against illegal immigration in Durban, South Africa, June 30, 2026. South Africa saw nationwide demonstrations against illegal immigration on Tuesday, as thousands of protesters marched through major cities under heightened security. (Photo: Xinhua)
Protesters march during a demonstration against illegal immigration in Durban, South Africa, June 30, 2026. South Africa saw nationwide demonstrations against illegal immigration on Tuesday, as thousands of protesters marched through major cities under heightened security. (Photo: Xinhua)
Protesters march during a demonstration against illegal immigration in Durban, South Africa, June 30, 2026. South Africa saw nationwide demonstrations against illegal immigration on Tuesday, as thousands of protesters marched through major cities under heightened security. (Photo: Xinhua)